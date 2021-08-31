محمود أبو الدهب: شيكابالا لاعب غير ملتزم وتصرفاته غير مقبولة

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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن ما حدث من محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي لفظياً على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد ، تصرف غير مقبول بالمرة ولا يليق بقائد القلعة البيضاء .

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية:«شيكابالا نجم كبير ، ولعب دوراً رئيسياً في تتويج الزمالك بلقب الدوري العام ، ولكن لا يصح الحديث بهذا الشكل ضد رئيس إتحاد الكرة ، فكان لابد أن ينتظر حتى نهاية مراسم التتويج ، ثم يدعو أسرته وأصدقائه ، إلا أن اللاعب لم يلتزم ، وتطاول بشكل غير لائق ، وهو ما دفع اللجنة لتوقيع عقوبة ضده ، وأرى أنها عقوبة عادلة ، بل أن الجبلاية كانت رحيمة في قرارها بنجم القلعة البيضاء».