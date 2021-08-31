محافظ الغربية يهنئ الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مهرجان الطفل المبدع

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هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وذلك لحصولها طلابها على المراكز الثلاثة الأولى في الحفل الختامي لمهرجان الطفل المبدع لعام 2020، والذي تم تحت إشراف وتنسيق وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة مصر الحياة بالاشتراك مع الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي والإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، كما حصل 25 خمسة وعشرون طالبا وطالبة على المراكز الأولى في مجالات فنية وإبداعية أخرى.

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن الغربية حصدت ثلاث مراكز هي الأول، الثاني والثالث، حيث تم تكريم الطالب يوسف فريد عبدالمنعم لحصوله على المركز الأول مكرر إنشاد ديني، الطالب إسلام محمد المحمدي لحصوله على المركز الأول عزف كمان والطالبة فاطمة مختار حمدان السيد والتي حصلت على المركز الأول في الإلقاء الشعري، كما حصد كلاً من «الطالبة سما محمد ممدوح زيدان والطالب عمر محمد ممدوح زيدان المركز الأول كاراتيه كاتا، الطالب سيف أحمد ماضي على المركز الثالث عزف آلة الأورج، كما حصل الطالب أحمد عمر خاطر على المركز الثالث في إلقاء الشعر»، وفي السياق ذاته تم تكريم مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، ومسؤولي الموهوبين بالمديرية.

ومن جانبه، أكد المحافظ على دعمه وتشجيعه للمواهب في مختلف المجالات الثقافية، الفنية، الرياضية والعلمية ،معبراً عن سعادته وفخره لحصد أبناء المحافظة لمراكز متقدمة في المسابقات الدولية والمحلية، مقدمًا كل الدعم لكافة أبناء المحافظة الموهوبين وتشجيعهم لتنمية مواهبهم والتي تسهم في بناء شخصية قوية قادرة على العطاء والتميز.

الجدير بالذكر أنه تم تكريم الطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الجمهورية خلال الحفل الختامي الذي أقيم بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، في مسابقة الطفل المبدع الثالث 2020.