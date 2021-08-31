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«قصور الثقافة» تنظم رحلة ترفيهية لأطفال المحافظات الحدودية إلى حمام سباحة بالإسكندرية

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«قصور الثقافة» تنظم رحلة ترفيهية لأطفال المحافظات الحدودية إلى حمام سباحة بالإسكندرية «قصور الثقافة» تنظم رحلة ترفيهية لأطفال المحافظات الحدودية إلى حمام سباحة بالإسكندرية

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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الثلاثاء، رحلة ترفيهية للأطفال على حمام السباحة في ثالث أيام مشروع «أهل »، التي تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وهو الأسبوع الثقافي الثاني ضمن المرحلة الثالثة للمشروع ويقام بمحافظة الإسكندرية لأطفال مصر من المحافظات الحدودية بالإضافة للقاهرة والإسكندرية.

نفذت الورش الفنية والثقافية بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، حيث شملت الورش على عمل مطوية مجسمة بعنوان «معالم أثرية»، تضمت معلومات عن تاريخ قصر المجوهرات الكائن بمنطقة زيزينيا وتشييده وأهم مشتملاته، بالإضافة لورشة حكى عن مهن اندثرت عبر الزمان بعنوان 'السقا مات«، تحدثت فيها إيمان شوكت عن المهنة التي اندثرت عبر الزمان وفقاً للتقدم الذي عاصره المجتمع، ولكنها جزء لا يتجزأ من عصر أثرى يشتمل على العديد من المهن اليدوية المعتمدة على الإنسان وقوة عضلاته وبراعة عقله، والتى تشير لشكل الحياة قديما قبل تدخل التطور التكنولوجي، جاءت الورشة بهدف أن يدرك الأطفال أهمية دور الإنسان في تشكيل الحضارة والثقافة وصناعة التاريخ باعتباره النواة الرئيسيه للحياة بكافة مجالاتها.

يذكر أن الورشة ضمن العديد من الورش في مجال الكلينكان، الطباعة، حياكة، الأشغال اليدوية والتراثية والخزف والفنون التشكيلية والمسرح، بالإضافة لورشة موسيقية في التدريب على فنون الأداء.

المصرى اليوم

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