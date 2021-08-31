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رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة «فيتش سوليوشينز» في أغسطس الجارى، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المركز، أن وكالة «فيتش» أشادت في تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في ، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.

وأضاف الجوهري أن الوكالة أشارت إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام؛ في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويًا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.

وأشارت وكالة «فيتش» في تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

المصرى اليوم

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