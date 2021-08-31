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لاعب الأهلي السابق: محمد مجدي قفشة يحتاج بديل لم يحصل على راحة طوال الموسم

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لاعب الأهلي السابق: محمد مجدي قفشة يحتاج بديل لم يحصل على راحة طوال الموسم لاعب الأهلي السابق: محمد مجدي قفشة يحتاج بديل لم يحصل على راحة طوال الموسم

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أشاد محمد جودة نجم النادي الأهلي السابق بدور مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ، وذلك عقب التعاقد مع العديد من اللاعبين في مختلف المراكز استعداداً للموسم المقبل .

وقال جودة في تصريحات تلفزيونية:«مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، ولجنة التعاقدات بالفريق نجحت في إبرام العديد من الصفقات الجديدة في مختلف المراكز مثل بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي وميكسيوني لاعب سيمبا التنزاني و كريم فؤاد ظهير أيمن فريق النجوم ، ثم حسام حسن مهاجم سموحة ، كما أن هناك أنباء عن ضم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وهو خير إعداد للموسم المقبل».

واختتم جودة : محمد مجدي أفشة لاعب وسط النادي الأهلي يعاني من الإجهاد الشديد بسبب ضغط المباريات ، فهو اللاعب الوحيد بصفوف الفريق الذي لم يحصل على فترة راحة منذ الموسم الماضي ، لذلك فإن صفقات المارد الأحمر في هذا المركز ستصنع منافسة قوية بين أكثر من لاعب .

المصرى اليوم

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