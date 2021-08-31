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أحمد أبو مسلم: الأهلي يحتاج لمدافع جديد وتمنيت عودة أحمد ياسر ريان

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أحمد أبو مسلم: الأهلي يحتاج لمدافع جديد وتمنيت عودة أحمد ياسر ريان أحمد أبو مسلم: الأهلي يحتاج لمدافع جديد وتمنيت عودة أحمد ياسر ريان

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أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق الأحمر يحتاج إلى التعاقد مع لاعب قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي يحتاج بشدة إلى التدعيم في مركز قلب الدفاع ، خاصةً في ظل تكرار إصابة محمود متولي ، بالإضافة إلى ابتعاد سعد سمير عن المشاركات ، لذلك أرى أن الفريق يحتاج إلى التدعيم في هذا المركز بشكل كبير».

واختتم أبو مسلم : «كنت أتمنى عودة أحمد ياسر ريان إلى صفوف النادي الأهلي وحصوله على فرصته ، قبل انتقاله إلى ألتاي سبور التركي ، خاصةً بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة إعارته حيث تمكن من تسجيل خمسة عشر هدفاً».

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