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"صيف ".. وادي الديسة يأسر زوّار تبوك بتضاريسه ومغامراته

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يشهد إقبالاً متزايداً من السياح بقضاء أوقات النهار بالتخييم بين الأشجار والمياه

تكتنز منطقة تبوك مجموعة من المعالم السياحية والوجهات الجاذبة للزوّار، حيث الطبيعة بتضاريسها المختلفة من سواحل وجبال وأودية وصحارٍ، ويتنوع مناخها أيضاً بحسب تلك التضاريس، فيخوض زائرها تجربة المغامرة ورحلات الاستكشاف والاسترخاء.

إلى الغرب من مدينة تبوك بنحو 200 كيلومتر تلتقي ثلاثة خوانق لأودية، سُمي هذا الملتقى بوادي الديسة، إذ جمع الوادي بين التضاريس الجبلية المتخذة أشكال أعمدة ترتفع بأطوال متفاوتة، وجداول مياه تنبع من جباله وتسير في ممرات الوادي، وكذلك المناخ المعتدل طوال أيام السنة، كل هذه العوامل جعلت وادي الديسة مقصداً سياحياً لزوار منطقة تبوك على مدار العام.

ويشهد وادي الديسة إقبالاً متزايداً من السياح، حيث يتمتعون بقضاء أوقات النهار بالتخييم في إحدى نواحي الوادي بين أشجار النخيل والمياه العذبة الجارية، ونصب عدة الشواء، بصحبة مرشد سياحي، كما توجد في الوادي المنحوتات الصخرية التي شكّلتها عوامل التعرية، وكذلك المنحوتات الأثرية المنقوش عليها بالخط الكوفي والرسومات المنقوشة على صخور الجبال.

ويُستهل موقع الوادي بمتحف الديسة الواقع على الطريق المؤدي إليه، حيث يعرض المتحف عديداً من المقتنيات التاريخية للمنطقة، وآثاراً جُمعت من الأودية وأماكن أخرى، ويجد السياح في طريقهم للدخول إلى وادي الديسة جملة من الخدمات كمحال بيع المواد الغذائية ولوازم الرحلات.

وكانت الهيئة للسياحة قد أطلقت برنامج "صيف السعودية 2021" وشملت فيه تبوك كوجهة سياحية مميزة، ضمن 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة في مختلف مناطق المملكة، وجاء البرنامج تحت عنوان "صيفنا على جوك" ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، يسهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، ويقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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