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"برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور

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"برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور "برقيتان" من الملك وولي العهد إلى رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زوزانا كابوتوفا؛ رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للسيدة زوزانا كابوتوفا؛ رئيسة جمهورية سلوفاكيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سلوفاكيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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