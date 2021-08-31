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عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب"

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عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب" عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب"
كتلتا الجسم "63" و"60".. عانى أحدهما من صعوبة في الحركة وضيق في التنفس مع أي مجهود

عمليتا تكميم تُنهي معاناة

شَهِد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، إجراء عمليتيْ تكميم معدة ناجحتين لحالتين عانتا من أعراض متشابهة، تَمثلت في ضيق النفس وآلام بالمفاصل، مع صعوبة في الحركة تحول دون ممارستهما الحياة اليومية بصورة طبيعية.

وقال الدكتور سامر العلان مساعد المدير الطبي للمستشفى: إن وزن الحالة الأولى بلغ "185" كجم ومؤشر كتلة الجسم "63"؛ بينما بلغ وزن الحالة الثانية "134" كجم، ومؤشر كتلة الجسم "60"، أحد المريضين في العقد الثالث والآخر في العقد الخامس من العمر.

وأضاف أنهما عانَيَا من مضاعفات السمنة؛ حيث عانى المريض الأول من صعوبة في الحركة وضيق في التنفس مع أي مجهود بدني مهما كان صغيرًا؛ أما المريض الثاني فقد عانى من ارتفاع ضغط الدم، وانسداد التنفس وقت النوم، وخشونة في الركبتين مع صعوبة في المشي والحركة.

وأوضح "العلان" أن المريضين شُكّل لهما فريق طبي متخصص واحد، لتقييم وضعهما الصحي وجاهزيتهما لإجراء عمليتي تكميم معدة، وقد حققت العمليتان نجاحًا كبيرًا ولله الحمد، وقد غادرا المستشفى بعد "24" ساعة فقط من إجراء العملية بحالة صحية جيدة، ودون أية مضاعفات ولله الحمد.

ووصف الدكتور "العلان" العمليتين بأنهما كانتا معقدتين بالنظر إلى المضاعفات الكثيرة التي سبّبتها السمنة للمريضين، واستدعت تواجد فريق طبي متكامل من جراح السمنة وأطباء التخدير وأطباء القلب والعلاج التنفسي، وتوفر الأجهزة الطبية اللازمة للعناية بهم على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها مراكز متخصصة لعلاج مشاكل السمنة، يتوفر فيها حلول متنوعة ومتكاملة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية الأخرى؛ وذلك وفقًا للتوصيات الأوروبية في علاج مشاكل السمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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