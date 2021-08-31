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قبل الانفجار.. جراحة عاجلة تُنقذ قدم مريض بجدة منهية "تضخم الـ 7سم"

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قبل الانفجار.. جراحة عاجلة تُنقذ قدم مريض بجدة منهية "تضخم الـ 7سم" قبل الانفجار.. جراحة عاجلة تُنقذ قدم مريض بجدة منهية "تضخم الـ 7سم"
فحوصات وأشعة مقطعية تكشف عن ناسور متصل بالشريان تحت الركبة

قبل الانفجار.. جراحة عاجلة تُنقذ قدم مريض بجدة منهية

أسهم -بفضل الله- فريق طبي متخصّص في جراحة الأوعية الدموية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ قدم مريض من البتر.

هذا وقد تبين بعد استكمال كامل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء الأشعة المقطعية، وجود تضخم وريدي بحجم 7 سنتيمترات قابل للانفجار في أي لحظة مع وجود ناسور متصل بالشريان تحت الركبة، ونظراً لخطورة الحالة فقد تمّ على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة جرى خلالها إزالة التضخم الوريدي وعمل ترقيع للوريد وإصلاح الشريان؛ حيث استغرقت العملية 4 ساعات.

بعد العملية؛ تم نقل المريض إلى أجنحة التنويم تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية إلى أن استقرت حالته، ثم سُمح له بمغادرة المجمع الطبي في اليوم الخامس من إجراء العملية وهو يتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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