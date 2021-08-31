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لاعب الجديد: حققت أمنية حياتي باللعب بجوار شيكابالا

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لاعب الزمالك الجديد: حققت أمنية حياتي باللعب بجوار شيكابالا لاعب الجديد: حققت أمنية حياتي باللعب بجوار شيكابالا

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أكد عمر كمال عبد الواحد لاعب الجديد أنه تمنى اللعب بصفوف الزمالك منذ فترة طويلة ، لمجاورة نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا .

وقال كمال في تصريحات تلفزيونية:«الإنضمام إلى الزمالك خطوة مميزة في مسيرتي الكروية ، وتمنيتها منذ عدة مواسم ، وأشكر الله على تحقيق هذا الحلم ، كما أتوجه بالشكر إلى النادي المصري البورسعيدي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر ، والجمهور البورسعيدي».

واختتم كمال : «لم أتفاجأ من قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ، باستبعادي من المعسكر الخاص بمباراتي أنجولا و الجابون ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 ، فهذه رؤية الجهاز الفني ، وقد برى أن هناك من هم أفضل مني ، واحترم قرار البدري ، وربما يكون لي دوراً في المعسكرات المقبلة».

المصرى اليوم

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