شادي محمد: «إيقاف شيكابالا 8 أشهر قرار عادل»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجَه شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الإنتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة الزمالك و البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام ، ومراسم تتويج القلعة البيضاء.

وقال شادي في تصريحات تلفزيونية:«كان على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد ، عدم الإحتكاك باللاعبين ، فهو المسئول الأول عن إدارة الكرة المصرية ، ودخوله في مشادات مع اللاعبين أمر غير مبرر ، كما أن سوء التنظيم وراء حدوث المشاداة بين مجاهد وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا».

واختتم شادي : «شيكابالا نجم كبير و ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري العام ، لكنه يجب أن يتحلى بالثبات الإنفعالي ، فهو قائد داخل وخارج الملعب ، لكن لا يصح بأي شكل التطاول على رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ، ولذلك فإن العقوبة التي تم توقيعها ضده '' عادلة '' وليست عقوبة قاسية كما يتم تداولة».