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شادي محمد: «إيقاف شيكابالا 8 أشهر قرار عادل»

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شادي محمد: «إيقاف شيكابالا 8 أشهر قرار عادل» شادي محمد: «إيقاف شيكابالا 8 أشهر قرار عادل»

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وجَه شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق العديد من الإنتقادات إلى اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على هامش مباراة و البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام ، ومراسم تتويج القلعة البيضاء.

وقال شادي في تصريحات تلفزيونية:«كان على رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد ، عدم الإحتكاك باللاعبين ، فهو المسئول الأول عن إدارة الكرة المصرية ، ودخوله في مشادات مع اللاعبين أمر غير مبرر ، كما أن سوء التنظيم وراء حدوث المشاداة بين مجاهد وقائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا».

واختتم شادي : «شيكابالا نجم كبير و ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك بلقب الدوري العام ، لكنه يجب أن يتحلى بالثبات الإنفعالي ، فهو قائد داخل وخارج الملعب ، لكن لا يصح بأي شكل التطاول على رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم ، ولذلك فإن العقوبة التي تم توقيعها ضده '' عادلة '' وليست عقوبة قاسية كما يتم تداولة».

المصرى اليوم

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