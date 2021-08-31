راديو كتالونيا يفجر المفاجأة.. رونالدو عرض نفسه على برشلونة

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فجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس السابق، والمنضم مؤخرًا لصفوف مانشستر يونايتد.

وبحسب إذاعة "راديو كتالونيا" الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو عرض نفسه على برشلونة لضمه هذا الصيف.

وأضافت: "هذه الصفقة كانت ستكون ضربة كبيرة لمشجعي ريال مدريد، لكن لم يكن لدى برشلونة أي مصلحة من الصفقة، وتم رفض الخطوة على الفور".

وأثيرت الكثير من الشائعات حول مستقبل رونالدو في الأيام الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بالانضمام لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، لكنه في النهاية عاد لفريقه السابق مانشستر يونايتد.

وأفادت التقارير مؤخرًا، أن رونالدو وقع على عقود مع الشياطين الحمر، لمدة 3 مواسم حتى صيف 2024، وسيحصل على راتب أسبوعي قدره 510 آلاف جنيه إسترليني.