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علمت «الوطن»، أن قرار السماح بدخول الجوالات في المدارس سيكون لفترة مؤقتة؛ للتأكد من تحصين الطلاب وتسهيل عملية المتابعة للطلاب والطالبات، بما لا يؤثر على خطة سير الدوام المدرسي، فيما ستصدر الوزارة خلال الفترة المقبلة تنظيما لآلية دخول الجوالات، بما يحد من بعض الظواهر والاختراقات والتجاوزات.

حالة الطالب

أدى قرار إعادة للمدارس، والسماح بإدخال الطلاب جوالاتهم في المدارس، حتى تتمكن من معرفة حالة الطالب «محصن» من خلال تطبيق «توكلنا»، إلى تزايد الإقبال على محلات الجوالات.

فقد شهدت محلات الجوالات إقبالا كثيفا من قِبل الزبائن، وزيادة الطلب على الأجهزة، مما جعل أصحاب المحلات يرفعون الأسعار، خصوصا الأجهزة الجديدة، حسب إفادة أصحاب المحلات.

وفي جولة ميدانية قامت بها «الوطن»، التقت الموظف «محمد» الذي بيّن: في آخر ثلاث أيام قبل بدء الدراسة كان هناك إقبال كبير على شراء الجوالات، خاصة الجديدة، وكان أكثر الزبائن من الرجال، كون مجمعنا قليل ما تأتي إليه نساء.

بيع كميات كبيرة

أوضح «محمد» أنه قبل الدراسة بيوم تم بيع أكثر من 40 جهازا، وكلها جديدة، ولم يحدث أن باع مثل هذه الكمية منذ افتتاح المحل. كما أن أغلب الآباء يأتون لصيانة الجوالات، وعند إبلاغهم أنه لن ينتهي في اليوم نفسه، يتوجه لشراء جوال جديد فورا.

أجهزة مطلوبة

أشار عبدالرحمن، موظف آخر بمحل الجوالات، إلى أن الطلب كبير جدا على أجهزه الأيباد والتابلت والأجهزة المشابهة لها، خصوصا إذا كانت 7 إنش، والأكبر هي التي عليها الطلب العالي.

وأكد «عبدالرحمن»: الطلب على أجهزة الجوال الجديدة لم يكن بعادته، خصوصا بعد قرار السماح بإدخال الجوالات المدارس، حيث أصبح الطلب عاليا، إذ إن هناك قلة في السلع الموجودة وأصبحت هناك زيادة في الطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الجوالات من قِبل الموردين، وهذا انعكس علينا نحن أصحاب المحلات، فقمنا بزيادة الأسعار على الجوالات، فضلا عن الصيانة، حيث إن الطلب عليها ضعيف، كون الدراسة بدأت، وصيانة الجوال تحتاج لوقت، لذلك فالطلب الأكثر على أجهزة الجوال الجديدة.

ارتفاع المبيعات

قال «مأمون»، وهو يملك محل جوالات، إن لديه ارتفاعا كبيرا في اليومين الماضيين، وكان هناك ضغط من كثر الزبائن، لدرجة أن هناك بعض السلع تم بيعها ولم يتوقع أنها سوف تباع، وكان هناك العديد من الزبائن، النساء والرجال، ولكن يعد الرجال هم الأكثر، خصوصا الشباب.

وبيّن «مأمون» أنه باع ما يقارب 25 جهازا ما بين جديد ومستعمل، حيث إن الجوالات التي دخلت الصيانة كانت كثيرة، وتعتبر الصيانة هي الأكثر طلبا، لكثرة الطلب عليها.

الأكثر إقبالا

لفت «يحيى»، وهو أيضا يملك محل جوالات، إلى أن الإقبال لم يكن متوقعا، خصوصا بعد قرار السماح بإدخال الجوالات المدارس، موضحا أن الإقبال الأكثر للرجال. وأضاف أنه باع أكثر من 15 جهازا، والأكثر كان لأجهزة الأيباد، أما بخصوص الصيانة، فكان هناك أكثر من 25 جهازا تمت صيانتها، وهي تعتبر الأكثر إقبالا.

إقرارات خطية بحظر التصوير

- حزمة إجراءات تنظيمية للجوال ببعض المدارس

- أخذ إقرارات خطية على جميع طلاب المدرسة

- حظر استخدام الجوال وأي ممارسات غير نظامية

- بيان العقوبات المترتبة على الاستخدام بطريقة مخالفة

تحديات أربكت العام الدراسي

- توقيت الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية.

- غياب الدروس الافتراضية والاكتفاء بالمسجلة.

- زيادة المهام والأعباء على الكوادر التعليمية.

- تباين القرارات وعدم وضوح الآلية.