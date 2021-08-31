أخبار عاجلة

محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
«فولكس فاجن» تكشف عن نموذج «ID.LIFE» أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية -
منعها زوجها من استخدام «فيسبوك» وهددها بالإيذاء.. الأجهزة الأمنية تنقذ سيدة بالقاهرة -
عبد الحفيظ: دستور الأهلي يمنع عودة الهاربين عكس أندية أخرى -
سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار.. فيديو -
سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

تقسيم الطلاب الأكثر استفسارا

Print
تقسيم الطلاب الأكثر استفسارا تقسيم الطلاب الأكثر استفسارا
واجه انتظام الطلاب، أمس، على مقاعد الدراسة عوائق عدم استيعاب توزيعهم على أقسام الأسبوع، وكذلك لمن يحمل تطبيق توكلنا حالة «متعافي»، إضافة لجرعة واحدة؛ إذ اشترطت المدارس أن يكون الدخول إليها لمن حصل على جرعتين من اللقاح.

وتوافد عدد من الطلاب إلى المدارس للاستفسار عن حالة دوامهم، رغم تلقيهم رسائل نصية إلى هواتفهم إلا أن عدم فهم طريقة دوامهم جعلهم يراجعون المدارس، كذلك عدم استعداد بعض المقاصف لتقديم وجبات الإفطار بالصورة المطلوبة سبب ربكة في استقبال الطلاب في اليوم الأول من الدراسة.

في حين لم يحصل بعض الطلاب على الجرعتين بينما كانت حالته «متعافي» وحصل على جرعة واحدة في تطبيق توكلنا وهو ما رفضته المدارس، وطلبت أن يكون حاصلا على جرعتين لدخوله لردهة المدرسة.

وتباينت عدد من المدارس في استقبال الطلاب وتنويع طرق استقبالهم وإجراءات الدخول حتى الوصول إلى الفصل الدراسي، وقدمت إدارات المدارس وجبات الإفطار والمياه، إضافة إلى شرح مبسط عن أهم التحويلات بالمدارس والمسارات لطلاب الأول الثانوي وتسليم الكتب.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

مبادرة لطمس كتابات الجدران بخميس مشيط

مبادرة لطمس كتابات الجدران بخميس مشيط