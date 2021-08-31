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حقائب مدرسية للأيتام

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حقائب مدرسية للأيتام حقائب مدرسية للأيتام
نفذت جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بنجران برنامج فرحة يتيم والذي يتزامن مع عودة المدارس ضمن خطة برامج الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية سعيد آل هادي، أن البرنامج يأتي ضمن خطة برامج الجمعية بمناسبة عودة الأبناء والفتيات للمدارس من خلال مشاركتهم بتوفير الحقائب الدراسية، والمساهمة في رفع المستوى التعليمي وتوفير كافة الاحتياجات للمستفيدين من خدمات الجمعية، حيث اشتمل برنامج فرحة يتيم على وجبات للمشاركين والمشاركات وكذلك بطاقات ألعاب مقدمة من الداعمين، وأشار إلى أن هناك برامج قادمة ستنفذها جمعية رفقاء خاصة بالطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية.


الوطن السعودية

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