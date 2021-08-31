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أمطار رعدية على جنوب المملكة اليوم

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أمطار رعدية على جنوب المملكة اليوم أمطار رعدية على جنوب المملكة اليوم
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية، على محافظات الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي بني حسن.

كما ينتظر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي أجزاء المملكة.

وتوقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج تميل للاعتدال فجرا، وكذلك أمطارا متفاوتة على مرتفعات جازان وعسير وعمان واليمن، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية (مغبرة) على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وجنوب تبوك، مضيفا أنه قد تعاود الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

من جانبه، توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) الدكتور عبدالله المسند أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية الجافة والحارة والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.


الوطن السعودية

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