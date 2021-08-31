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القبض على مشتبه به في تهريب القروي

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القبض على مشتبه به في تهريب القروي القبض على مشتبه به في تهريب القروي
اعتقلت السلطات الأمنية التونسية، أحد المشتبه بهم في تهريب رئيس حزب «قلب تونس»، والمرشح السابق للرئاسة نبيل القروي، وشقيقه عضو البرلمان غازي القروي، في منطقة حدودية مع الجزائر.

ووفق إذاعة «موزاييك» المحلية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بمنطقة تالة الواقعة غرب تونس، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم، في تهريب القروي وشقيقه إلى الجزائر، إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بمحافظة القصرين.

إلى ذلك يمثل القروي وشقيقه، الاثنين، أمام القضاء الجزائري، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجزائري، بالسجن 6 أشهر مع غرامة مالية.

يذكر أن السلطات الأمنية الجزائرية، كانت أوقفت القروي وشقيقه، بعد تفطنها لإقامتهما في منزل أحد المواطنين، بجهة تبسة الواقعة شرق الجزائر على الحدود مع تونس.

ولم تصدر السلطات الجزائرية أو التونسية، أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هذا التوقيف، وسط تساؤلات حول تعامل القضاء الجزائري معهما، وإمكانية تسليمهما إلى تونس.

ونبيل القروي الملاحق في تونس بتهم تتعلق بالفساد المالي والتهرب الضريبي، كان اختفى عن الأنظار، ولم يظهر إلى العلن منذ إطلاق سراحه منتصف يونيو الماضي. ورٌفع عنه منع السفر في الـ23 من الشهر نفسه، ورجحت مصادر وجوده خارج البلاد.


الوطن السعودية

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