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اللاجئون كسلاح بين ليتوانيا وبيلاروس

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اللاجئون كسلاح بين ليتوانيا وبيلاروس اللاجئون كسلاح بين ليتوانيا وبيلاروس
تشهد ليتوانيا زيادة كبيرة في اللاجئين بشكل غير قانوني من بيلاروس، حيث احتوى أحد مخيماتها المؤقتة بقرية رودنينكاي، على مهاجرين أكثر من السكان المحليين. و يأتي هؤلاء المهاجرون من دولة بيلاروس المجاورة - حيث يشعر الحاكم ألكسندر لوكاشينكو بالغضب، من عقوبات الاتحادالأوروبي، وينتقم منه من خلال السماح لأعداد كبيرة من اللاجئين بالتسلل إليه.

ومنذ أسابيع لا تنعم قرية رودنينكاي، التي يقطنها حوالي 500 نسمة، بالهدوء الذي كانت تتسم به من قبل، حيث أثار مخيم اللاجئين هناك ضجة في البلدة، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفي هذا المخيم استقبلت حكومة البلد المطل على بحر البلطيق، والمنتمي للاتحاد الأوروبي، أكثر من 700 مهاجر عبروا الحدود بشكل غير قانوني، من بيلاروس إلى ليتوانيا - الأمر الذي أثار استياء العديد من أبناء البلدة.


الوطن السعودية

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