أخبار عاجلة

مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان -
التعليم العالي تكشف عن الأماكن المتاحة فى المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات -
جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لقرية تل مسمار في الشرقية -
«مكافحة الإدمان»: سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات.. والحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات (فيديو) -
الشرطة الإسرائيلية تشتبه بضلوع سجانين في هروب الأسرى الفلسطينيين الستة -
سفير العراق يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر دولي في بغداد -
أول تعليق من محمد صلاح على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر -
رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد وزارة التخطيط -
جامعة المنوفية تعقد اجتماع الدراسات العليا «أون لاين» -
محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب"

Print
عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب" عمليتا تكميم تُنهي معاناة "خمسيني وثلاثيني" مع مضاعفات السمنة المفرطة بـ"سليمان الحبيب"
كتلتا الجسم "63" و"60".. عانى أحدهما من صعوبة في الحركة وضيق في التنفس مع أي مجهود

عمليتا تكميم تُنهي معاناة

شَهِد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، إجراء عمليتيْ تكميم معدة ناجحتين لحالتين عانتا من أعراض متشابهة، تَمثلت في ضيق النفس وآلام بالمفاصل، مع صعوبة في الحركة تحول دون ممارستهما الحياة اليومية بصورة طبيعية.

وقال الدكتور سامر العلان مساعد المدير الطبي للمستشفى: إن وزن الحالة الأولى بلغ "185" كجم ومؤشر كتلة الجسم "63"؛ بينما بلغ وزن الحالة الثانية "134" كجم، ومؤشر كتلة الجسم "60"، أحد المريضين في العقد الثالث والآخر في العقد الخامس من العمر.

وأضاف أنهما عانَيَا من مضاعفات السمنة؛ حيث عانى المريض الأول من صعوبة في الحركة وضيق في التنفس مع أي مجهود بدني مهما كان صغيرًا؛ أما المريض الثاني فقد عانى من ارتفاع ضغط الدم، وانسداد التنفس وقت النوم، وخشونة في الركبتين مع صعوبة في المشي والحركة.

وأوضح "العلان" أن المريضين شُكّل لهما فريق طبي متخصص واحد، لتقييم وضعهما الصحي وجاهزيتهما لإجراء عمليتي تكميم معدة، وقد حققت العمليتان نجاحًا كبيرًا ولله الحمد، وقد غادرا المستشفى بعد "24" ساعة فقط من إجراء العملية بحالة صحية جيدة، ودون أية مضاعفات ولله الحمد.

ووصف الدكتور "العلان" العمليتين بأنهما كانتا معقدتين بالنظر إلى المضاعفات الكثيرة التي سبّبتها السمنة للمريضين، واستدعت تواجد فريق طبي متكامل من جراح السمنة وأطباء التخدير وأطباء القلب والعلاج التنفسي، وتوفر الأجهزة الطبية اللازمة للعناية بهم على أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لديها مراكز متخصصة لعلاج مشاكل السمنة، يتوفر فيها حلول متنوعة ومتكاملة تتضمن العلاج الغذائي والسلوكي والرياضي، إلى جانب الخيارات الجراحية الأخرى؛ وذلك وفقًا للتوصيات الأوروبية في علاج مشاكل السمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتحاد السعودي يطلق إستراتيجية تحول كرة القدم

الاتحاد السعودي يطلق إستراتيجية تحول كرة القدم

بـ"نواف ومخيفة ومصفوط".. الهجن السعودية تكتسح رموز الجذاع في خامس أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3

بـ"نواف ومخيفة ومصفوط".. الهجن السعودية تكتسح رموز الجذاع في خامس أيام نهائي مهرجان ولي العهد للهجن 3

شرطة نجران: ضبط ٦ أشخاص خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

شرطة نجران: ضبط ٦ أشخاص خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"