الإعلامي عمرو خليل: وجع القلب في مشهد اختطاف طفل المحلة تحول لفرحة بعد تحريره

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علق الإعلامي عمرو خليل على إعلان أجهزة الأمن تمكنها من العثور على الطفل زياد المختطف في المحلة وإعادته لأسرته.

وجه خليل خلال برنامجه «من مصر» الذي يقدمه على قناة «CBC»، كل الشكر إلى الأجهزة الأمنية لإعادة الطفل إلى أمه بعد أن اختطفه المجرمون بمنتهى الخسة والإجرام، واصفًا مشهد الاختطاف بأنه قاسٍ وحاول فيه الفاعلون سحل الأم التي كانت تحاول منع اختطاف الطفل.

وتابع الإعلامي أن الأمن حدد أماكن الجناة والسيارة المستخدمة في الواقعة، وذلك في أقل من 24 ساعة من الواقعة، كما بث لقطات حية ومباشرة من أمام بيت زياد احتفالًا بعودته بعد مشهد أمس الذي كان «يوجع القلب»، مشددًا على أن المجرمين سينالون جزاءهم الرادع على هذه الفعلة رغم أنهم كانوا ملثمين، ولكن الشرطة استطاعت الوصول إليهم والقبض عليهم وتحرير «زياد» وإعادته إلى حضن والدته.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً.