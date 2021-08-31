أحمد حاتم وجميلة عوض في الإعلان التشويقي لفيلم «عروستي»

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أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «عروستي» الإعلان التشويقي للفيلم الذي ينتمي للدراما الرومانسية والكوميديا وهو للمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة الفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب إطلاقه قريباً في دور العرض.

الإعلان التشويقي للفيلم لم يكشف سوى عن أبطاله حاتم وجميلة، حيث يقف كل منهما أمام مرآته بكامل أناقته استعداداً لما يبدو أنه موعد مهم. بينما تكشف الجمل التي تأتي على لسان كل منهما عن علاقة بين الإثنين مثل القط والفأر، كما توحي بانطباع كل منهما عن فكرة العلاقات والزواج.

وبالإضافة للفنان أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير.