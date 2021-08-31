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مدير «الصليب الأحمر» يبحث مع قادة «طالبان» في كابل توسيع أنشطة المنظمة في أفغانستان
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:19 مساءً
التعليم العالي تكشف عن الأماكن المتاحة فى المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:19 مساءً
جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية لقرية تل مسمار في الشرقية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:19 مساءً
«مكافحة الإدمان»: سوهاج الأعلى في تعاطي المخدرات.. والحشيش والترامادول الأكثر تداولا بين الفتيات (فيديو)
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:19 مساءً
الشرطة الإسرائيلية تشتبه بضلوع سجانين في هروب الأسرى الفلسطينيين الستة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:19 مساءً
سفير العراق يدعو وزير العدل لحضور مؤتمر دولي في بغداد
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
أول تعليق من محمد صلاح على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد وزارة التخطيط
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
جامعة المنوفية تعقد اجتماع الدراسات العليا «أون لاين»
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 07:18 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طالبان تحتفل بنصرها بعد سيطرتها على مطار كابل وانسحاب آخر جندي أمريكي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 10:16 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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