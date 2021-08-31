الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" تخطط لإطلاق أجهزة واقع افتراضي

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كشف تقارير صحفية عالمية أن شركة "بيت دانس"، المالكة لتطبيق "تيك توك"، تخطط لإطلاق أجهزة جديدة تعمل بنظام الواقع الافتراضي.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن الشركة المالكة لـ"تيك توك" استحوذت على شركة "بيكو" المتخصصة في صناعة سماعات الرأس بالواقع الافتراضي.

وأكدت مصادر من داخل الشركة الصينية الرائدة عن أن صفقة الاستحواذ ستشمل انتقال تقنيات البرامج والأجهزة في "بيكو" إلى "بيت دانس"، إضافة إلى انتقال ذوي الموهبة والخبرة العميقة للفريق الخاص بالشركة الصينية.

وقال مسؤول في "بيت دانس": "ستدعم تلك الصفقة دخولنا إلى مساحة الواقع الافتراضي والاستثمار طويل الأجل في هذا المجال الناشئ".

وأضاف بقوله "نحن متفائلون بشأن مستقبل الواقع الافتراضي ومواءمته مع مهمتنا".

وتشتهر شركة "بيكو" بإطلاقها تشكيلة من سماعات "نيو" للواقع الافتراضي، وصنفت بأنها ثالث أكبر مصنع لسماعات الواقع الافتراضي، بعد شركتَي "أوكولوس" التابعة لـ"فيسبوك"، و"دي بي في آي" الصينية.