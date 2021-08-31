"مكارثي": طالبان لديها "بلاك هوك" أكثر من أستراليا.. أمريكا أقل أمانًا الآن

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قال: بايدن ترك الأمريكيين في كابل ليصبحوا رهائن للحركة ولتنظيم داعش

اتهم زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه ترك الأمريكيين في كابل ليصبحوا رهائن، و"منح طالبان المزيد من بلاك هوك أكثر من أستراليا".

وقال "مكارثي" في انتقادات حادة خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": إن ما يجري جعل "أمريكا أقل أمانًا في الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر".

واتهم الزعيم الجمهوري، الحكومة الفيدرالية بأنها سمحت لطالبان بـ"إملاء السياسة الخارجية".

وأشار مكارثي إلى أن حوالى 250 أمريكيًّا على اتصال بوزارة الخارجية يحاولون الخروج من أفغانستان؛ فيما كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أن نحو 5550 أمريكيًّا تم إجلاؤهم منذ 14 أغسطس، متهمًا الحكومة الأمريكية بأنها تركت من تبقى من الأمريكيين وراءها رهائن لطالبان وداعش.

وردًّا على سؤال بشأن محاولة عزل بايدن من منصبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب إن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصبّ على إجلاء الأمريكيين بأمان؛ إلا أنه ترك الباب مفتوحًا وفق "روسيا اليوم".

وتعليقًا على اكتمال سحْب الولايات المتحدة لقواتها من أفغانستان، قال مكارثي: "إننا نشاهد أمريكيين يتخلفون عن الركب؛ لكن الإدارة تتخذ هذا القرار عن علم، وليس هناك عذر لعدم تمديد هذا الموعد النهائي".

ووصف الزعيم الجمهوري موعد بايدن النهائي للانسحاب من أفغانستان، بأنه فرصة لالتقاط الصور مع عواقب وخيمة.

يشار إلى أن البنتاغون كان قد أعلن خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليلة الاثنين. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي: "أنا هنا لأعلن أننا أنجزنا انسحابنا من أفغانستان".