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عرضت وزارة الداخلية عبر قناة إكسترا نيوز، منذ قليل، لقطات حية خلال عمليتها لتحرير طفل الغريبة «زياد البحيري»

وكانت أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل جديدة وملابسات القبض على عصابة مختطفى طفل بالغربية «زياد البحيري» وتحريره سالماً في بيان ثاني حول الواقعة التي شغلت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 48 ساعة .

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبودراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة».

وأضافت: «وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام ) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية،أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى إرتكاب الحادث وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها وإستخدامها فـى إرتكاب الحادث ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث في محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم.. كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات متزامنة وتم ضبط أفراد التشكيل العصابى وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية) مع المحافظة على سلامة الطفل وتحريره سالما، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بكون والد الطفل تاجر مواد غذائية معتقداً أنه صاحب ثروة، مما دعاه للإتفاق مع الأخرين على إرتكاب واقعة خطف الطفل وإبتزاز والده للحصول على مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».