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ارتفاع جديد .. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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ارتفاع جديد .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 ارتفاع جديد .. في وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021

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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، ارتفاعا جديدا، بعدما انخفضت خلال التداولات مساء الاثنين، وذلك نتيجة لعودة مؤشر الدولار للانخفاض، صباح اليوم، وترتبط أسعار الذهب عالميا بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار والذى يقيس العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية.

يتأثر سعر الذهب في بالاسعار والأحداث العالمية حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراط في السوق المحلية إلى 791 جنيها، ولكن هذا السعر بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر في سوق الذهب محليا.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الاثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراط تراوح بين 902 و904 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر تراوح بين 790 و792 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح بين 676 و678 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6336 جنيها.

شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع بداية التداول صباح اليوم، حيث تم تداول العقود الآجلة للذهب عند مستوى 1818.25 دولارا للأوقية، بزيادة 0.33%، وتحدد نقاط الدعم عند 1781.30 دولارا أما مستويات المقاومة فكانت عند 1826.50 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليتم التداول عند 92.575 دولارا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال وقت كتابة التقرير، 802.08 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،816.05 $.

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المصرى اليوم

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