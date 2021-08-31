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780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

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780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج 780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج
استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة الجامعية وفق الإجراءات الاحترازية

780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

اختتم مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج، مساء أمس، تقديم 780 جرعة من لقاحات كورونا لمنسوبي الكلية، استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة الجامعية.

وكانت كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج قد أعلنت تقديم لقاح كورونا، بالتنسيق مع المستشفى الجامعي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لجميع منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات، جدولت خلالها مواعيد العمل للطلاب في المدينة الجامعية بالأفلاج وللطالبات في مبنى العلمي، وُزعت على يومَي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع، قدّم خلاله المركز 780 جرعة من اللقاح وسط تنظيم وترتيب طبّقت فيه الإجراءات الاحترازية كافة ضمنت انسيابية تنقل الطلبة في عمليات الفرز حتى تلقي الجرعات والخروج من المركز، حيث سهلت تلك التنظيمات تلقي الطلبة ومنسوبي الكليات اللقاح بكل يسر وسهولة في وقت وجيز.

وشهد المركز إشرافاً من مشرف كليات الأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري؛ ووكلاء الكليات، لمتابعة سير العمل بالمركز والاطمئنان على توفير البيئة المناسبة لتلقّي الطلبة لقاح .

780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

780 جرعة يقدمها مركز اللقاحات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية في الأفلاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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