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«البنتاجون» ينشر صورة آخر جندي يغادر أفغانستان

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«البنتاجون» ينشر صورة آخر جندي يغادر أفغانستان «البنتاجون» ينشر صورة آخر جندي يغادر أفغانستان

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نشرت وزرارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» صورة لآخر جندي غادر أفغانستان، وكان رحيله بمثابة نهاية لأطول حرب أمريكية بعد 20 عامًا من التورط العسكري في البلاد.

وتظهر الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية على موقع تويتر، كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً، خلال صعوده على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز «C-17».

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن صعود دوناهو على متن الطائرة العسكرية يمثل رسميًا «إنهاء المهمة الأمريكية في كابول».

وغادرت الطائرة «C-17» الأخيرة مطار كابول، وكان الوقت قبل دقيقة واحدة من منتصف ليل الثلاثاء في أفغانستان، وهو الموعد النهائي الذي حدده الرئيس بايدن لسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد.

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، للصحفيين في واشنطن، الاثنين: «أنا هنا لأعلن استكمال انسحابنا من أفغانستان وانتهاء مهمة إجلاء المواطنين الأمريكيين ورعايا الدول الثالثة والأفغان المعرضين للخطر.» مضيفًا: «كل فرد من أفراد الخدمة الأمريكية خرج الآن من أفغانستان».

وأكد ماكنزي إنه بينما «انتهت المرحلة العسكرية من هذه العملية، فإن التكملة الدبلوماسية لتلك العملية ستبدأ الآن».

وتابع: «أعتقد أن وزارة خارجيتنا ستعمل بجد للسماح لأي مواطن أميركي موجود في أفغانستان، ونعتقد أن عدد المواطنين الذين لم يتم إحضارهم هو منخفض جدًا. وأعتقد أننا سنكون قادرين على إخراج هؤلاء الأشخاص».

وأوضح ماكنزي أنه ستجري مفاوضات جادة للغاية لإخراج «شركائنا الأفغان الآخرين».

وأضاف: «لقد تحولت الأسلحة للتو، إذا صح التعبير، من المجال العسكري إلى المجال الدبلوماسي».

ومن جهته، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «أقل من 200 وربما أقرب إلى 100» مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان، لكن المسؤولين لا يزالون يعملون لمعرفة الرقم الدقيق.

وكانت المغادرة النهائية لطائرة «C-17» بمثابة نهاية أطول حرب خاضتها أمريكا. كما أنه وضع حدًا لعملية الإجلاء والانسحاب الفوضوية التي أودت قبل أيام بحياة 13 جنديًا أمريكيًا قتلوا بعد انفجار وقع عند بوابة المطار.

ومع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع، انهار الجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.

ويقول منتقدون إن انسحاب بايدن من أفغانستان يترك الباب مفتوحًا أمام تنظيم القاعدة وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى لتنمو وربما تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى. وكان استخدام القاعدة لأفغانستان كملاذ، برضا طالبان، هو الذي دفع الولايات المتحدة لغزو البلاد في أكتوبر 2001، لتبدأ أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، وتستمر قرابة 20 عاما.

المصرى اليوم

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