إنتاج أمريكا من خليج المكسيك تَوَقف.. مخاوف "إيدا" تهبط بأسعار النفط!

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تراجع لخام "برنت" القياسي عند 72.9 دولارًا بعد ارتفاع 1%

انخفضت أسعار النفط، اليوم، بفعل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار "إيدا" إلى تراجع الطلب على الخام من المصافي.

وانخفضت عقود الخام الأمريكي 41 سنتًا، أو 0.6%، إلى 68.80 دولارًا للبرميل عند الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش، متخلية عن معظم مكاسب الاثنين.

أما عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أكتوبر، والمقرر أن تنتهي اليوم، فتراجعت أيضًا 46 سنتًا، أو 0.6%، إلى 72.95 دولارًا للبرميل؛ وذلك بعد أن ارتفعت أمس الاثنين نحو 1%. وتراجعت عقود نوفمبر الأكثر نشاطًا 42 سنتًا، أو 0.6%، إلى 71.81 دولارًا.

ووفق "رويترز"، واجهت الأسعار ضغوطًا من احتمال أن يؤدي توقف ممتد للمصافي إلى تراجع الطلب على النفط.

وتسبب الإعصار "إيدا" في توقف أو تقليص الإنتاج في ست مصافٍ في لويزيانا تكرر 1.92 مليون برميل يوميًّا من الخام، أي نحو 12 من طاقة التكرير الأمريكية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وجرى إخلاء مئات من منصات إنتاج النفط قبيل العاصفة، وتوقف كل إنتاج النفط الأمريكي تقريبًا من خليج المكسيك، أو 1.72 مليون برميل يوميًّا.