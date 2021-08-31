أخبار عاجلة

إقالة رئيس مخابرات الصومال بسبب "وفاة غامضة" تفجر خلافا بين الرئيس ورئيس الحكومة -
إثيوبيا تدافع عن شحنة الأسلحة المهربة عبر السودان: ليست إلا بنادق صيد -
هولندا تؤكد استعدادها المساهمة في حل أزمة ناقلة النفط "صافر" قبالة سواحل اليمن -
جامعة سوهاج : تنشيط العمل بمنفذ تصنيع الكمامات لمواجهة فيروس كورونا -
الشباب والرياضة بكفر الشيخ تستقبل قوافل «بداية حلم» -
داعية إسلامي: التواضع إظهار التذلل والخشوع للمسلمين -
تفاصيل سرقة رواتب مذيعي فضائية إخوانية في تركيا -
مران الزمالك.. كارتيرون يُخصص فقرة تأهيلية للاعبين -
مران الزمالك.. برنامج تأهيلي وعلاجي خاص لمحمود عبد العزيز -
تصفيات لكاراتيه الزمالك استعدادا لبطولة الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

Print
٨٠ متطوعًا ومتطوعة‎‎ قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام

بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

دشن محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، مبادرة بلدية بيشة التطوعية "بيشة بلا تشوه" بحضور رئيس المجلس البلدي، وبمشاركة ٨٠ متطوعًا ومتطوعة، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في المجتمع، وتأكيد أهمية رصد مظاهر التشوه البصري في الشوارع وداخل الأحياء السكنية؛ لتسهيل معالجتها وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

وأوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن مبادرة "بيشة بلا تشوه" تأتي تأكيدًا لحرص بلدية بيشة على أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة، وتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع.

وانطلقت بعد عقد عدة اجتماعات مع الفِرَق التطوعية لمعرفة عناصر التشوه المستهدفة وآلية رصدها؛ حيث قام المتطوعون والمتطوعات خلال يومي عمل بإعادة تأهيل أكبر ميدان في المحافظة من خلال المشاركة في زراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية وزراعة ٣٠٠٠ وردة، كما قاموا بطلاء ٧٠٠م من الكتابات المشوهة للمظهر العام على الجدران.

ودعا "آل جلبان" الجميع إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن العشوائيات والمخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية من خلال مركز البلاغات 940.

بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

بيشة.. تأهيل أكبر الميادين بزراعة ١٠٠٠م٢ من النجيلة الطبيعية و٣٠٠٠ وردة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة نجران: ضبط ٦ أشخاص خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

شرطة نجران: ضبط ٦ أشخاص خالفوا تعليمات العزل الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ"كورونا"

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"

ليبيا.. محادثات قبلية لتسليم رفات "القذافي"

بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية

بقلب الرياض.. "إتقان العقارية" تطرح "برج طريق الملك فهد" كفرصة استثمارية تجارية مكتبية

10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن

10 أعوام.. عمر المطايا في ميادين الهجن