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نجل حسن الأسمر: والدي كان يرفض تمامًا عملي كمطرب

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نجل حسن الأسمر: والدي كان يرفض تمامًا عملي كمطرب نجل حسن الأسمر: والدي كان يرفض تمامًا عملي كمطرب

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استضافت الفنانة سلوي عثمان خلال برنامجها «ست الكل» المذاع عبر فضائية صدي البلد ٢، هاني حسن الأسمر، نجل الفنان حسن الأسمر، واستهلت حديثها بأنه ورث الصوت العذب القوي من والده، الذي كان من أعمدة الفن الشعبي في ، فلم يخلو فرح أو حدث من وجوده وغنائه فيه، بخلاف التراث الفني الكبير الذي صنعه.

وتابعت حديثها بسؤالها لضيفها عن أحدث أعمالها الفنية، فكان رده، أنه طرح مؤخرًا أغنية سينجل بعنوان حالة صعبة من كلمات محمد سامي وألحان سيد الشاعر، وتعتبر لون جديد بعيد عن الفن الشعبي الصافي، كما يمتزج بها نوع الدراما الإنسانية وسيقوم بتصويرها كليب.

وتابع حديثه: «لا أريد الخروج عن لون الغناء الشعبي، فهذا ما تربيت ونشأت عليه، فربما أريد تقديم شكل جديد وأغنيات بها مضمون وموضوعات جديدة».

وأضاف: «والدي حسن الأسمر رحمة الله عليه كان يرفض تمامًا عملي كمطرب أو انضمامي للوسط الفني كمطرب، وجاءت موافقته بعد محايلات عديدة، وبعدما أقتنع بموهبتي حقًا، وكان أول غناء لي أمامه في إحدي أعياد ميلاده، فأثر عليه أصدقائه للموافقة بعدما أقنعوه أنني موهوب».

وتابع حديثه: «كنت أتابع دائمًا طريقة تفكيره وطريقة اختياره للأعمال التي يقدمها، وما يستمع إليه باستمرار، ونصحني قبل وفاته أن احافظ على اسمي واصنع تاريخ وكيان أكون فخور به فيما بعد، وأن الأغنية التي أقدمها للجمهور بمثابة هدية، فلابد أن تكون هدية ذات قيمة وتليق أيضًا بمكانتي».

المصرى اليوم

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