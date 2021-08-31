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شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق "ريلاكس"؛ العلامة التجارية الرائدة في صناعة أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني "السجائر الإلكترونية" المبتكرة القابلة للشحن، فضلًا عن توفرها في الإمارات العربية المتحدة والكويت، مع خطط واعدة للتوسع داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الحالي.

أعلنت المملكة عن لوائح جديدة لتنظيم السجائر الإلكترونية، مماثلة لتلك التي تم وضعها في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا للمعايير التي وضعت لتغليف ووسم السجائر الإلكترونية والتي تم تقديمها في شهر سبتمبر 2020.

تتميز "ريلاكس إنترناشونال" عن باقي العلامات التجارية الأخرى لصناعة السجائر الإلكترونية بالابتكار الدائم، والتصاميم العصرية، والجودة العالية، فضلًا عن الالتزام بميثاق شرف تجاه المجتمع. تلتزم "ريلاكس إنترناشونال" بدورها الفعال في السعي إلى عالم خالٍ من تدخين التبغ التقليدي، وهي تدير أعمالها بشفافية ونزاهة، وتعمل جاهدةً مع شركائها للتأكد من حظر بيع منتجاتها لمن هم دون السن القانونية؛ فتلك المنتجات صممت خصيصًا للمدخنين البالغين فقط.

صُممت منتجات "ريلاكس إنترناشونال" في أحدث مركز للبحوث والتطوير مع إجراء كافة الفحوصات اللازمة والعديد من الاختبارات الدورية لمراقبة الجودة. تم تصميم المنتجات خصيصًا لتناسب احتياجات المستهلكين من المدخنين البالغين وتزويدهم ببدائل متميزة بأعلى جودة لتجربة استخدام استثنائية تنال استحسانهم.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تلتزم تجاه المجتمع بميثاق شرف يحظر بيع وتسويق السجائر الإلكترونية لكل من غير المدخنين والمستهلكين القصر، إضافةً إلى اتخاذ خطوات ومبادرات فعالة ضد استهلاك منتجات النيكوتين من قِبَل من هم دون السن القانوني، وذلك عبر التعاون مع الجهات ذات الصلة والشركاء التجاريين، وشركاء الأعمال. وذلك يندرج ضمن برنامج "ذا جارديان" التابع لشركة "ريلاكس إنترناشونال" الوحيدة من فئتها التي تمتلك مبادرة أخلاقية من هذا النوع.

ولقد أعرب "فؤاد بركات" مدير عام شركة "ريلاكس إنترناشونال" في المملكة العربية السعودية عن سعادته بهذا الحدث المميز قائلًا: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أهم الأسواق وأسرعها نموًّا بمعدل يصل إلى 10% حتى عام 2024. تتميز المملكة العربية السعودية بسوق مزدهر يتمتع بمكانة كبيرة في المنطقة بأكملها، ولهذا يتم إطلاق العديد من العلامات التجارية، هناك رغبة في التوسع والنمو".

وأضاف "بركات" قائلًا: "نحن نفخر بأنفسنا على الابتكار التكنولوجي ومسؤولية الشركات". تتميز الشركة بأحدث المنتجات والتقنيات الرائدة في الصناعة والتقدم العلمي بالتعاون مع أمهر الكفاءات من المحترفين في جميع أنحاء العالم. عملت الشركة جاهدةً على استقطاب أفضل المواهب من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "أوبر"، و"بروكتر اند غامبل"، و"هواوي"، و"بيتس"، و"لوريال".

وتوفر الشركة أحدث مركز للبحوث والتطوير وتلتزم بإجراء كافة الفحوصات والاختبارات الدورية لمراقبة الجودة لصنع منتجات عالية الجودة تناسب احتياجات المستهلكين من المدخنين البالغين لتجربة استخدام متميزة.

شارك "بينغ دو" بدور رئيسي في تأسيس "ريلاكس إنترناشونال" بعد بذل جهد كبير في البحث والتجارب، لتصبح الآن العلامة التجارية الرائدة في آسيا والصين لصناعة السجائر الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق نجاح كبير وإحداث بصمة مؤثرة في مختلف الأسواق العالمية بما في ذلك آسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ونيوزيلندا، وإندونيسيا، والإمارات العربية المتحدة، من بين العديد من الأسواق الأخرى حول العالم.

من المقرر أن تحل أجهزة التدخين الإلكتروني "السجائر الإلكترونية" كبديل أفضل محل تدخين السجائر التقليدية، وهذا على مدى السنوات العشر القادمة، مما سيؤدي إلى تلافي حدوث 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة، وتعديل 20.8 مليون سنة في عمر المدخنين لعيش حياة أفضل في الولايات المتحدة وحدها[1].

علاوة على ذلك، لقد طورت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة أجهزة التدخين الإلكتروني "السجائر الإلكترونية" التي تعتمد على تبخير السائل الذي يحتوي على النيكوتين في داخلها وإخراجه على شكل رذاذ يتم استنشاقه، بجانب الدراسات العلمية التي تفيد بأن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا بالصحة بنسبة 95% من السجائر[2] التقليدية وذلك من قِبل عدد من الهيئات الصحية البارزة مثل هيئة الصحة العامة في إنجلترا بالمملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، تسعى الحكومة بشكل استباقي إلى مساعدة المستهلكين من المدخنين البالغين وتقديم الدعم اللازم لهم للإقلاع عن تدخين التبغ التقليدي وتبني استخدام المنتجات البديلة التي تشتمل على مادة "نيكوتين" الأقل ضررًا على الصحة.

"ريلاكس إنترناشونال" تطلق عما قريب نكهات موسمية جديدة يتم تطويرها بصفة دورية قائمة على تفضيلات المستهلك، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من النكهات التي تلائم مختلف الأذواق في المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك يتم تحديده أيضًا بناءً على دراسات السوق التي توفر صورة أوضح لاحتياجات وتفضيلات المستهلك.

يتوفر في الأسواق إثنين من أحدث أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني لهذه العلامة التجارية الرائدة بما في ذلك:

"ريلاكس إنفينيتي"

يأتي المنتج الرئيسي للعلامة التجارية مع شاحن لاسلكي مع دبوس مدمج "بوجو"، مزود بغطاء شحن ملائم ينزلق بسهولة في الجيب (يبلغ عرضه 15 مم فقط) ويوفر ما يصل إلى شحنتين إلى ثلاث شحنات كاملة في غضون 45 دقيقة فقط بفضل نظامه المزدوج.

يحتوي المنتج أيضًا على ما يقرب من 500 نفخة بسعة 2 مل من السائل الإلكتروني، يعمل بنظام انسيابي مع خمسة مؤشرات أداء وإثنين من التقنيات الأساسية.

تم تصميمه بعناية فائقة لتجربة تدخين إلكترونية مُرضية، وتعزيز بعض الجوانب؛ مثل ضبط الكمية الكافية من البخار المستنشق، ودرجة الحرارة المناسبة، وإحساس الفم، كما أنه مدعوم بأختام معدنية، وصمام محكم جيدًا ضد التسرب، ومزود بطبقات من السيليكون إضافة إلى 11 طبقة هيكلية تساعد في منع تسرب السائل الإلكتروني وتكثفه.

"ريلاكس نانو 2"

جهاز أنيق يتميز بتصميم سهل الاستخدام ومُعد للاستهلاك لمرات قليلة حتى يفرغ ثم يتم التخلص منه، يخضع لأعلى معايير الجودة والتقنيات الحديثة لشركة "ريلاكس إنترناشونال" بسعر مناسب. مثالي لمستخدمي السجائر الإلكترونية لأول مرة أو أولئك الذين يبحثون عن جهاز تدخين إلكتروني بحجم صغير مضغوط. هذا الجهاز النقال يتمتع بوزن خفيف للغاية، ونسبة منخفضة من مخاطر التسرب، فهو مُصمم ليكون مُرضيًا للغاية.

العلوم (SCIENCE)13[1]ديسمبر 2019 المجلد 366، العدد6471-تشير آخر الدراساتإلى أن أكثر من 8 ملايين مدخن سيموتون مبكرًا بسبب تدخين السجائر التقليدية، وليس بسبب مادة"نيكوتين". ومن المرجحأن يحل التدخين الإلكتروني لمادة "نيكوتين" محل تدخين السجائر التقليدية المدمرة للصحة، وهذا على مدى السنوات العشر القادمة،مما سيؤدي إلى تلافي حدوث 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة وتعديل 20.8 مليون سنة في عمر المدخنينلعيش حياة بصحة أفضل في الولايات المتحدة وحدها.