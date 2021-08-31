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بعد 20 عاماً.. هذا هو آخر عسكري أمريكي غادر أفغانستان

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بعد 20 عاماً.. هذا هو آخر عسكري أمريكي غادر أفغانستان بعد 20 عاماً.. هذا هو آخر عسكري أمريكي غادر أفغانستان
"طالبان": الانسحاب نصر لنا ونريد علاقات جيدة مع الجميع

بعد 20 عاماً.. هذا هو آخر عسكري أمريكي غادر أفغانستان

كشف الجيش الأميركي هوية آخر عسكري فيه غادر الأراضي الأفغانية، ليل الإثنين الثلاثاء، بعد وجود استمر 20 عاماً في هذه البلاد، في وقت وجّهت حركة طالبان رسالة من قلب مطار كابل، بعد انسحاب القوات الأجنبية منه.

والعسكري الأميركي هو الجنرال كريستوفر دوناهو؛ (52 عاماً) القائد العام للفرقة 82 المحمولة جواً، وظهر في صورة وهو يصعد على متن طائرة نقل عسكرية من مطار كابل الدولي، بعد انتهاء عمليات الإجلاء.

ويملك دوناهو؛ خبرة عسكرية واسعة، فقد خدم في كوريا الجنوبية وبنما، إضافة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارك في 17 مهمة عسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا وشرق أوروبا، وكانت معظم حياته المهنية في الوحدات الخاصة، وفق "الفرنسية".

وتولى قيادة الفرقة المحمولة جواً في يوليو 2020، وتعرف هذه الوحدة بقدرتها على الانتشار في أي مكان في العالم بعد 18 ساعة من إخطارها، ويطلق عليها أيضا اسم "الاستجابة الفورية".

وقبل ذلك، كان دوناهو يشغل منصب قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في أفغانستان، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الجنرال فرانك ماكنزي؛ قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلن في وقت سابق أن آخر الطائرات أقلعت من مطار كابل، قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبعد مغادرة القوات الأميركية، "هنّأ" الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد؛ أفغانستان، معتبراً الانسحاب الأميركي "نصراً لنا جميعاً".

وقال مجاهد من مطار كابل: "نهنئ أفغانستان (...) إنه نصر لنا"، وأضاف "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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