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السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران "كابل"

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السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران "كابل" السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران "كابل"
على متن آخر طائرة.. وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة

السفير الأمريكي والقائد الميداني للقوات الأمريكية يغادران

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن آخر أمريكيَّيْن غادرا العاصمة الأفغانية كابل، الليلة الماضية، هما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان روس ويلسون؛ والقائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال كريس دوناهو.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي؛ خلال مؤتمر صحافي، إنه على متن آخر طائرة كان هناك السفير روس ويلسون؛ وبرفقته الجنرال كريس دوناهو؛ مشيراً إلى أنهما كان آخر مَن صعد على متن الطائرة العسكرية التي أقلعت من كابل، وأسدلت الستار على حرب استمرت 20 سنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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