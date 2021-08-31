وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر حيي كرم أبو نجيلة والآيايبة بالعريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة في أحياء مدينة العريش، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة، في بيان اليوم، تم تغطية حي كرم أبونحيلة عن طريق ماتور الرش المحمل على سيارة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ، فضلًا عن تغطية محطات الصرف الصحي في حي والآيايبة، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

وأضاف الفرماوي، أنه أيضًا جري تغطية منطقة سوق المحاسنة والسوق المركزى وميدان الرفاعي بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ، لافتًا إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

وأشار الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم المهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد والسيد السنوسي ومحمد شحاته، والعامل محمد إسماعيل، والسائقين أحمد على، ونافذ عبده مسلم.