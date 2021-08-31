آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر بعد إصابتها بارتجاج في المخ

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أصيبت الفنانة نهال عنبر، مساء أمس الاثنين، بارتجاج في المخ اثر سقوط لوح خشبي من ديكور المسرح فوق رأسها أثناء أداء دورها في عرض «زقاق المدق»، ونقلت إلى مستشفى العلمين.

وقالت صديقتها المتواجدة معاها حاليا بالمستشفي لـ«المصري اليوم»: «نهال حالتها الصحية في استقرار وفاقت من الدوران والارتجاج، ولكن الأطباء نبهوا بعدم التعرض لأضواء أو نور الشمس خلال الساعات القادمة».

وأضافت: «هي الآن تحت الملاحظة والأطباء قالوا لو حالتها بكرة اتحسنت، تقدر تمارس عملها بالمسرح مرة أخرى بدون القلق من أي مضاعفات».

مسرحية «زقاق المدق» رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، وتقدم المسرحية برؤية عصرية مختلفة، وهي بطولة نهال عنبر، دنيا عبدالعزيز، محسن محيى الدين، أمل رزق، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت ،كريم الحسينى عبدالله سعد، مراد فكرى، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، عصام مصطفى، احمد شومان، عبدالرحمن عزت