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وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

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وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد وفاة رجل مسن متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد

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توفي رجل مسن في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة بشمال سيناء إلى 220 حالة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفاة في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرته.

من جانبه، قال محمد صلاح مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة إن حالة الوفاة لرجل في الثامنة والثمانين من العمر، من مدينة العريش، وتوفي داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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