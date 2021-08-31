حسن الشامي يكشف سبب تراجع مستوى المقاولون العرب

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قال حسن الشامي، لاعب نادي المقاولون العرب، إن الإبقاء على عماد النحاس في منصب المدير الفني، كان سببا في تحسن نتائج ذئاب الجبل.

وأضاف حسن الشامي، في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في تحقيق نتائج جيدة في الموسم الماضي والمشاركة بالكونفدرالية ولكن الأمور لم تسير كما خطط لها بالموسم الحالي».

وتابع: «أضع هدفا لكل مرحلة، وأسعى للحفاظ على مستواي، وأبذل مجهودا أكبر للتألق مع الفريق، وأتمنى التوفيق للمقاولون العرب في الفترة المقبلة».

وعن الفيديو الذي نشره، ويظهر فيه سيف الجزيري باكيا، قال: «الجزيري من أقرب اللاعبين إلىّ، وقد دخل في نوبة بكاء شديد، بعد تأهل المقاولون العرب للكونفدرالية، لأنها خطوة جاءت بعد تعب ومشقة».