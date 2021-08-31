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انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

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شهدت درجات الحرارة في محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، اذ يسود المحافظة طقس حار خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتى 34 درجة، وسجلت العريش درجة حرارة ما بين 20 إلى 28 درجة، ورفح ما بين 20 إلى 29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 إلى 34 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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