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البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

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البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
طالَبَ المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف الهجمات الحوثية

البرلمان العربي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أدان البرلمان العربي -بأشد العبارات- هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية ، والتي كان آخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران؛ مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وطالَبَ البرلمان العربي في بيان له، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية، مشددًا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

ونوه البرلمان العربي بأن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي؛ مشيدًا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية لمليشيات الحوثي الإرهابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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