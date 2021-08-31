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الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع إلى النيابة العامة

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الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع إلى النيابة العامة
لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى محطات الوقود

الرياض.. إحالة مواطنيْن ومقيم ظهروا في مقطع فيديو إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي، لحادثة هروب قائد مركبة دون دفع قيمة الوقود من إحدى المحطات شرق مدينة الرياض، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.. فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه؛ وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهم مواطنان ومقيم.

وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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