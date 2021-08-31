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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومكة والمرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومكة والمرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على نجران ومكة والمرتفعات
طقس مستقر على باقي أجزاء المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات جيزان وعسير؛ تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تشمل العاصمة المقدّسة، بينما يكون الطقس مستقراً على باقي أجزاء المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وجنوبية على باب المندب تتحوّل مساءً شمالية غربية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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