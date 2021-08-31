مؤتمر جماهيري للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية باسوان مؤتمر جماهيري للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمدينة السباعية بمركز إدفو، وبحضور كلا من الدكتور «إيهاب عماد حنفي» وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور «محمد شعبان» المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

أشرف على تنظيم المؤتمر الدكتور عبدالغفار الضيفي مدير الإدارة الصحية بإدفو شرق ،وبحضور يحيي مصطفي رئيس مدينة السباعية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة، بالإضافة لعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بقصر ثقافة السباعية .

وأبرز الدكتور «إيهاب» خلال المؤتمر أعمال التطوير القائمة في الوحدات والمستشفيات التي ستدخل ضمن المنظومة، كما وجه بتخصيص فرقة متنقلة مسائية، للمساهمة في زيادة نسب تلقيح المواطنين بمدينة السباعية بلقاح كورونا.

كما قام الدكتور محمد شعبان بتعريف المنظومة الجديدة، ومدي إستفادة المواطن منها، وإيضاح دورها في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للفرد، وشرح ألية التسجيل في المنظومة، مشيرا إلى إستحداث إدارة جديدة ضمن المنظومة تهدف لفتح قناة إتصال دائمة مع المنتفعين بالخدمة تحت مسمي وحدة «رضاء المنتفعين» مؤكدا أن الدولة تتكفل بكافة اشتراكات المواطنين غير القادرين.