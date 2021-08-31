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«روقا» يكذب بشأن تجديد تعاقده

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«روقا» يكذب الزمالك بشأن تجديد تعاقده «روقا» يكذب بشأن تجديد تعاقده

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نفى محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

وكان نادي الزمالك أعلن مساء الإثنين، تجديد التعاقد رسميًا مع محمد أشرف روقا، لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكتب روقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» :«أنا عاوز أوضح حاجة بخصوص الأخبار اللي نازلة باني جددت 3 سنوات لنادي الزمالك، ده شرف كبير ليا ان ده يحصل وحاجة تفرحني جدًا، بس الكلام ده مش صح والخبر مش صح فحبيت التوضيح فقط وشكرًا».

يذكر أن روقا، تلقى أكثر من عرض في الفترة الجارية، على رأسها من نادي الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

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