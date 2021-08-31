«زي النهارده».. اختفاء الإمام موسى الصدر 31 أغسطس 1978

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ولد الإمام موسى الصدر، في مدينة قم الإيرانية في الرابع من يونيو 1928 وفيها درس العلوم الدينية بعد نيله شهادتين في علم الشريعة الإسلامية والعلوم السياسية من جامعة طهران في 1956.وبعد عدّة سنين في قم توجه الإمام موسى الصدر للنجف الأشرف لإكمال دراسته تحت إشراف المرجع الأعلى للطائفة الشيعية الإمام محسن الحكيم الطباطبائى، وزعيم الحوزة العلمية آية الله أبوالقاسم الخوئى.وحين توفى في لبنان حجة الإسلام والمرجع الدينى عبدالحسين شرف الدين في 30 ديسمبر 1957كتبت«صور»رسالة للإمام الصدر في «قم» تدعوه إليها.فلبى الإمام الدعوة في أواخر سنة 1959 وأقام فيها، وهناك لم يكتف بالوعظ الدينى بل اهتم بشؤون المجتمع. ودعا إلى نبذ العنصرية، وشارك في عشرات المشاريع الاجتماعية، وساهم في العديد من الجمعيات الخيرية والثقافيةوفى الخامس والعشرين من أغسطس 1978 سافرالإمام إلى ليبيا بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفى عباس بدر الدين، في زيارة رسمية، وكان الإمام قد أعلن أنه مسافر إلى ليبيا لعقد اجتماع مع العقيد القذافى. وقدأغفلت وسائل الإعلام الليبية أخبار وصول الإمام إلى ليبيا، كما لم تشر إلى أي لقاء بينه وبين العقيد القذافى وانقطع اتصاله بالعالم خارج ليبيا، على غيرما اعتاده في أسفاره وكانت آخر مرة شوهد فيها في ليبيا مع رفيقيه،«زي النهارده»فى 31 أغسطس 1978 ثم انقطعت أخباره مع رفيقيه،وأثيرت ضجةعالمية حول اختفائه،وأعلنت السلطةالليبية أنه هو ومرافقيه 18سافروا من طرابلس الغرب مساء 31 أغسطس 1978لإيطالياعلى متن طائرةالخطوط الجوية الإيطالية وأجرى القضاء الإيطالى تحقيقاً واسعاً في القضية انتهى بقرار اتخذه المدعى العام في روما بتاريخ 12 أغسطس 1979بحفظ القضية بعد أن ثبت أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضى الإيطالية وأبلغت الحكومة الإيطالية رسمياً،كلاً من الحكومة اللبنانيةوالمجلس الإسلامى الشيعى الأعلى في لبنان،وحكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضى الإيطالية، وأوفدت الحكومة اللبنانية بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا، لاستجلاء القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا، فاقتصرت مهمتها على إيطاليا، وقد توصلت إلى أن الإمام ورفيقيه لم يصلوا إلى روما، وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمى.