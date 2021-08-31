محمد عبد المنصف: الأهلي يرغب في التعاقد مع ثنائي دجلة

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كشف محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن رغبة النادي الأهلي، في التعاقد مع أحمد شريف وكريم الدبيس، لاعبا الفريق الدجلاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تلفزيونية: «علمت من ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع أحمد شريف وكريم الدبيس، في الصيف الجاري»، مضيفًا: «الثنائي شباب صغير تواجدا في منتخب الشباب خلال البطولة العربية، ولديهما امكانيات جيدة واعتقد أنه ممكن يكون لهما فرصة كبيرة في الأهلي».

وعن موقفه من الاستمرار مع وادي دجلة بعد هبوط الفريق للقسم الثاني قال: «من الصعب أن استمر مع دجلة في دوري الدرجة الأولى بعد 25 سنة قضيتها في الممتاز»، مضيفًا :«احترم تعاقداتي ولكنني أخبرت ماجد سامي، مالك وادي دجلة، بعدم قدرتي على اللعب بدوري الدرجة الأولى».

وأشار: «أمتلك 4 عروض رسمية من ناديين شعبيين وناديين صاعدين وسأحسم الأمر في الوقت المناسب، الموسم المقبل سيكون رقم 26 لي في الدوري، وهذا رقم قياسي على مستوى العالم».