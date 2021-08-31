بعد غياب سنوات.. خالد يوسف يعود للإخراج بفيلم «أهلا بكم في باريس»

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أعلن المخرج والمنتج أحمد عفيفي عودة المخرج خالد يوسف إلى القاهرة وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بالقاهرة بعد عدة سنوات من الغياب.

ويستعد يوسف لتصوير فيلمه الجديد «أهلا بكم في باريس» وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسخ الخيال.

وسيبدأ تصويره في سبتمبر المقبل، وسيتم تصوير بعض اللقطات في استوديوهات في بيروت، وسيشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.

وخالد يوسف من مواليد عام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها «جواز بقرار جمهوري» و«خيانة مشروعة». ومن بين أعماله التي أثارت جدلا واسعا كان«»دكان شحاتة«و»حين ميسرة