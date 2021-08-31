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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن موقف ناديه من بيع طارق حامد ويوسف أوباما، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، لناديي اتحاد جدة والحزم السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: «حسم عرض اتحاد جدة لضم طارق حامد والحزم السعودي ليوسف أوباما سيكون خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، المقرر له اليوم الثلاثاء».

وأضاف: «لم نصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن العرضيين، القرار النهائي سيتم الإعلان عنه اليوم».

وأشار: «تقدمنا بتظلم بشكل رسمي لاتحاد الكرة بسبب عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض»، مضيفا :«أقول لجمهور الزمالك (تفائلوا) ستكون هناك قرارات مبشرة في الطريق».