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يكشف موقفه من رحيل طارق حامد وأوباما

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الزمالك يكشف موقفه من رحيل طارق حامد وأوباما يكشف موقفه من رحيل طارق حامد وأوباما

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كشف حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، عن موقف ناديه من بيع طارق حامد ويوسف أوباما، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، لناديي اتحاد جدة والحزم السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسام المندوه، في تصريحات تلفزيونية: «حسم عرض اتحاد جدة لضم طارق حامد والحزم السعودي ليوسف أوباما سيكون خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، المقرر له اليوم الثلاثاء».

وأضاف: «لم نصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن العرضيين، القرار النهائي سيتم الإعلان عنه اليوم».

وأشار: «تقدمنا بتظلم بشكل رسمي لاتحاد الكرة بسبب عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض»، مضيفا :«أقول لجمهور الزمالك (تفائلوا) ستكون هناك قرارات مبشرة في الطريق».

المصرى اليوم

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