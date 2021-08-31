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«زي النهارده».. وفاة شارل بودلير 31 أغسطس 1867

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«زي النهارده».. وفاة شارل بودلير 31 أغسطس 1867 «زي النهارده».. وفاة شارل بودلير 31 أغسطس 1867

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يظل الشاعر الفرنسى الرائد شارل بودلير من أعمدة الأدب الفرنسي وأبرز شعراء القرن التاسع عشر ومن رموز الحداثة في العالم،وكان شعره متقدماعلى شعر زمنه فلم يفهم جيدا إلابعد وفاته وهو مولود في ١٨٢١ ومن أشهر مجموعاته الشعرية ديوانا (سأم باريس)و(أزهار الشر)الذى نشر قصائده النثرية في ١٨٧٥ بعد صدوره، وكان في هذه القصائد النثرية مدفوعًا بالرغبة في شكل شعرى يمكنه استيعاب العديد من تناقضات الحياة اليومية في المدن الكبرى ليقف على ما يمكن وصفه بأنه الوجه النسبى للجمال،وقد وجد ضالته في كتابته هذه القصائد فيما عرف حينها بـ(البالاد) المستوحاة من ترجمات البالادات الاسكتلندية والألمانية إلى الفرنسية، والبالاد نص أقرب إلى صيغة الموال القصصى في العربية وهو نفس الشكل الشعرى الدرامى الذي استوحاه وردزورث وكوليريدج في ثورتهما الشعرية على الأنماط الشعرية الكلاسيكية وكان الشاعر شارل بودلير يرى أن الحياة الباريسيةغنية بالموضوعات الشعريةالرائعة وكانت قصائده تلك وبعض من القصائد التالية قد جمعها بودلير في كتاب واحد وهى القصائد التي أضيفت إلى أزهار الشرف مع الطبعة الثانية من أزهار الشرف في كتاب واحد بعنوان لوحات باريسية. يُذكر أن ديوان (سأم باريس) لم ينشر في حياة بودلير وإنما بعد وفاته ورغم أن هذا الديوان ترك أثرا واضحا في الأجيال الشعرية اللاحقة، وقد توفى بودلير «زى النهارده» فى٣١ أغسطس ١٨٦٧.

المصرى اليوم

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